Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:3 (1:1).

Bautzen/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Bautzen eine Niederlage gegen den RSV Eintracht 1949 schlucken. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Theo Schäller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Fron den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Budissa Bautzen gegen RSV Eintracht 1949 – 30. Minute

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließ Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Arthur Ekalle (RSV) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 gingen die Brandenburger als Sieger vom Platz. Die Bautzener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß, Zech, Orosz (68. M. Noack), M. Noack, Cellarius (79. Haustein), Schäller, Rohlik, Käppler, Gerhardi, Böhme

RSV Eintracht 1949: Löffler – Güllmeister (87. Göth), Krüsemann (70. Ekalle), Fron, Kruska, Samson, Mustapha, Steinborn, Hellwig, Wurster (90. Yatkiner), Plumpe (87. Jupolli)

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200