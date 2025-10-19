Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Einheit Rudolstadt am Sonntag nicht, als er sich vor 240 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den SC Freital verabschieden musste.

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Philip Weidauer (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin Smyla den Ball ins Netz (15.).

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Rudolstadt und SC Freital – 15. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Freitals Sandro Schulze konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Liam Floßmann kam rein für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Emilio Heß. Auf der Gastseite sprangen Moritz Herold für Ricardo Michael und Bruno Schiemann für Philip Weidauer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SC Freital kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Einheit Rudolstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hendrik Faik.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Robin Fluß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+2). Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Riemer, Schneider, Heß (80. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Schlegel, Frackowiak, Smyla, Zerrenner (70. Floßmann), Rupprecht (80. Ensenbach), Rühling

SC Freital: Kamenz – Horschig, Heidler (86. Frenzel), Tänzer (90. Böcker), Weidauer (73. Schiemann), Michael (73. Herold), Schulze (86. Fluß), Menz, Wermann, Adler, Von Brezinski

Tore: 0:1 Philip Weidauer (9.), 1:1 Justin Smyla (15.), 1:2 Sandro Schulze (51.), 1:3 Robin Fluß (90.+2); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Jacob Slotta; Zuschauer: 240