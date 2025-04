Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB Auerbach 1 mit 0:3 (0:1).

Bautzen/MTU. Vor 265 Zuschauern hat sich das Team von Steve Dieske mit 0:3 (0:1) gegen Auerbach eine Niederlage eingestehen müssen.

Ben Bauer (VfB Auerbach 1) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Budissa Bautzen musste zweimal Gelb hinnehmen (44.). Der VfB Auerbach 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Köhler. In der zweiten Halbzeit setzte Auerbach noch einen drauf: In Minute 66 wurde das zweite Tor durch Cedric Graf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 23

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Paul Jockusch wurde für Adam Rohlik eingesetzt und Julien Hentsch für Tim Cellarius. Auf der Gastseite verließen Cedric Graf für Charlie Spranger und Max Roscher für Ben Colin Weigel den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Ben Colin Weigel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (90.). Damit war der Sieg der Auerbacher gesichert. Die Bautzener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Käppler, Noack, A. Rohlik (69. Jockusch), D. Rohlik (88. Böhme), Harbaum (88. David), Orosz, Zech, Kloß (33. Baudisch), Cellarius (69. Hentsch), Schröder

VfB Auerbach 1: Birke – Graf (83. Spranger), Birkner, Schmidt, Werrmann (58. Mert), Guzlajevs, Bauer (57. Seidel), Hache, Kadric, Brejcha, Roscher (83. Weigel)

Tore: 0:1 Ben Bauer (19.), 0:2 Cedric Graf (66.), 0:3 Ben Colin Weigel (90.); Schiedsrichter: Dirk Meißner (Delitzsch); Assistenten: Oliver Seib, Mirko Eckart; Zuschauer: 265