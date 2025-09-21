Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FC Einheit Wernigerode mit 0:3 (0:1).

Bautzen/MTU. Vor 235 Zuschauern hat sich das Team von Steve Dieske mit 0:3 (0:1) gegen Wernigerode geschlagen geben müssen.

In Minute 19 schoss Ben Engelhardt das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch Usman Taiwo erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Minute 52: FSV Budissa Bautzen mit 0:2 im Rückstand

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Oscar Haustein ersetzte David Rohlik und Maximilian Noack kam rein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprangen Nyger Marley Hunter für Benjamin St. Louis und Lucas Pillich für Julius Schmidt ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Nyger Marley Hunter (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Hentsch (84. Böhme), Cellarius (55. M. Noack), Gerhardi, A. Rohlik (67. Gabriel), M. Noack, Käppler, Hennig, Zech, D. Rohlik (55. Haustein)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo, Singbeil, Dörnte (79. Schmidt), Farwig, Hess, Schmidt (73. Pillich), Engelhardt (88. Müller), Wersig (79. Radomski), Lisowski, St. Louis (73. Hunter)

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235