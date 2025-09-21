Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FSV Budissa Bautzen am Sonntag nicht, als er sich vor 235 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den FC Einheit Wernigerode geschlagen geben musste.

FSV Budissa Bautzen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Einheit Wernigerode

Bautzen/MTU. Vor 235 Zuschauern hat sich das Team von Steve Dieske mit 0:3 (0:1) gegen Wernigerode eine Niederlage eingestehen müssen.

Ben Engelhardt (FC Einheit Wernigerode) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Usman Taiwo den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

52. Minute: FSV Budissa Bautzen mit 0:2 im Rückstand

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oscar Haustein wurde für David Rohlik eingesetzt und Maximilian Noack für Tim Cellarius. Auf der Gastseite räumten Benjamin St. Louis für Nyger Marley Hunter und Julius Schmidt für Lucas Pillich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Nyger Marley Hunter, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (86.). Die Bautzener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch (84. Böhme), A. Rohlik (67. Gabriel), Käppler, Hennig, Schröder, Gerhardi, Cellarius (55. M. Noack), M. Noack, D. Rohlik (55. Haustein), Zech

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Lisowski, Engelhardt (88. Müller), Schmidt (73. Pillich), St. Louis (73. Hunter), Dörnte (79. Schmidt), Taiwo, Wersig (79. Radomski), Singbeil, Farwig

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (19.), 0:2 Usman Taiwo (52.), 0:3 Nyger Marley Hunter (86.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Marcel Mallassa, Florian Alexander Meer; Zuschauer: 235