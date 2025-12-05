Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FSV Budissa Bautzen vor 165 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den VfB Auerbach 1 freuen.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Auerbach durch.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener konterten in der 39. Minute. Diesmal war Cedric Graf der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

39. Minute FSV Budissa Bautzen auf Augenhöhe mit VfB Auerbach 1 – 1:1

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten später konnte Theo Schäller (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – A. Rohlik, Kloß (46. M. Noack), Hennig, Orosz (75. Schäller), M. Noack, Gerhardi (90. Cellarius), Schröder, Zech (88. Haustein), D. Rohlik, Käppler

VfB Auerbach 1: Birke – Weigel, Schneider (69. Spranger), Schmidt, Guzlajevs, Graf, Roscher (69. Cermus), Schardt, Brejcha, Kaiser, Birkner

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165