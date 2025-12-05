Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FSV Budissa Bautzen vor 165 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den VfB Auerbach 1 freuen.

Bautzen/MTU. Die 165 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen das Team aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Cedric Graf den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

FSV Budissa Bautzen und VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 39

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten später konnte Theo Schäller (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik, Schröder, M. Noack, Käppler, Kloß (46. M. Noack), Gerhardi (90. Cellarius), Hennig, Zech (88. Haustein), Orosz (75. Schäller), A. Rohlik

VfB Auerbach 1: Birke – Schardt, Schneider (69. Spranger), Schmidt, Graf, Brejcha, Guzlajevs, Weigel, Birkner, Roscher (69. Cermus), Kaiser

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165