Der FSV Budissa Bautzen errang am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 165 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den VfB Auerbach 1.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener waren den Gästen aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Bautzener konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Cedric Graf der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Minute 39 FSV Budissa Bautzen gleichauf mit VfB Auerbach 1 – 1:1

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Theo Schäller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (79.). Damit war der Triumph der Bautzener entschieden. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, D. Rohlik, A. Rohlik, Gerhardi (90. Cellarius), Kloß (46. M. Noack), Schröder, Hennig, Zech (88. Haustein), M. Noack, Orosz (75. Schäller)

VfB Auerbach 1: Birke – Graf, Kaiser, Brejcha, Schmidt, Schneider (69. Spranger), Weigel, Birkner, Schardt, Roscher (69. Cermus), Guzlajevs

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165