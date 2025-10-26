Der FSV Budissa Bautzen unter Leitung von Trainer Steve Dieske feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Einheit Rudolstadt mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 195 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener waren den Gästen aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich überlegen.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 21 wurde das zweite Tor durch Karl-Ludwig Zech erzielt.

FSV Budissa Bautzen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 21. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Tom Nathe kam rein für Oscar Haustein und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite sprangen Liam Floßmann für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Tom Krahnert ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Darius Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu festigen (83.). Der FSV Budissa Bautzen hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Gerhardi (61. D. Rohlik), Haustein (68. Nathe), A. Rohlik, Kloß (61. Orosz), M. Noack, Hennig, Hentsch (79. Schäller), Zech (79. Böhme), Schröder

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Smyla, Frackowiak, Schlegel, Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Ensenbach (65. Fadavi), Schneider, Rühling (83. Siegel), Heß, Zerrenner (65. Floßmann)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195