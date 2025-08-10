Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber FSV Budissa Bautzen vor 303 Zuschauern gegen den FC Grimma mit einem souveränen 7:0 (5:0) durch.

Bautzen/MTU. 7:0 (5:0) in Bautzen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Steve Dieske, der FSV Budissa Bautzen, am Sonntag im Tor der Gegner aus Grimma untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Jannik Käppler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch David Rohlik (15.) erzielt wurde.

15. Minute: FSV Budissa Bautzen liegt mit 2:0 vorne

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Bautzen einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Felix Hennig versenkte den Ball in Spielminute 39 per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der FC Grimma steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Oscar Haustein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 zu festigen (89.). Die Bautzener haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, M. Noack (61. Orosz), Hennig (72. Cellarius), Käppler, D. Rohlik (72. Haustein), Kloß (61. A. Rohlik), Gerhardi, Müller, Hentsch (75. Baudisch), Zech

FC Grimma: Cap – Spreitzer (46. Kaba), Janz (46. Seidl), Katzenberger, Rieger (73. Wächtler), Nitschke, Tröger (46. Kind), Bartsch, Werner (81. Pistol), Vogel, Ziffert

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303