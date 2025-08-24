Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der FC Grimma gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

Grimma/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Grimma eine Niederlage gegen den VfL Halle 96 schlucken. 1:3 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Grimmaer (31.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Alexander Vogel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (48.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch einmal Gelb ein (51.). Die Grimmaer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jegor Jagupov der Torschütze (55.).

55. Minute FC Grimma und VfL Halle 96 im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halles Jagupov konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (87.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfL Halle 96

FC Grimma: Cap – Werner, Kaba, Vogel, Seidl (60. Kind), Pistol, Ziffert, Rieger, Nitschke, Bartsch, Hübner (79. Wächtler)

VfL Halle 96: Schmid – Bölke (90. Emmerich), Oikonomidis, Pessel, Hüttig (90. Cabral), Arzumanian (77. Racine), Lubsch, Marks, Kurti (60. Borval), Haese, Jagupov

Tore: 1:0 Alexander Vogel (48.), 1:1 Jegor Jagupov (55.), 1:2 Jegor Jagupov (66.), 1:3 Joel Marks (87.); Zuschauer: 121