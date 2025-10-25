Der FC Grimma errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau.

Grimma/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau am Samstag 3:2 (0:1) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Colin Ullmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Grimma steckte einmal Gelb ein (15.). Die Glauchauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Stefan Tröger der Torschütze (62.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch zweimal Gelb ein. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Andre Luge den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Glauchauer aber nicht mehr aufholen. Die Grimmaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Bartsch, Tröger, Ziffert, Vogel, Rieger, Werner, Seidl (66. Markus), Spreitzer, Katzenberger, Mattheus (75. Kaba)

VfB Empor Glauchau: Reissig – Ullmann, Werrmann (86. Thiam), Albustin, Hähnel, Luge, Knoll (73. Mende), Bochmann, Mack, Anger (79. Degel), Barth

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74