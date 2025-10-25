Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Grimma ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den VfB Empor Glauchau.

Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Colin Ullmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb (15.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Stefan Tröger erzielt.

62. Minute FC Grimma und VfB Empor Glauchau im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch zweimal Gelb ein. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Empor Glauchau noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Andre Luge (Glauchau) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der FC Grimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Werner, Ziffert, Mattheus (75. Kaba), Vogel, Katzenberger, Tröger, Seidl (66. Markus), Rieger, Spreitzer, Bartsch

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mack, Ullmann, Werrmann (86. Thiam), Albustin, Luge, Hähnel, Bochmann, Barth, Anger (79. Degel), Knoll (73. Mende)

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74