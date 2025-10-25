Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen den VfB Empor Glauchau heimste der FC Grimma am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (0:1).

Colin Ullmann (VfB Empor Glauchau) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Stefan Tröger den Ball ins Netz.

62. Minute FC Grimma gleichauf mit VfB Empor Glauchau – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch zweimal Gelb ein. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Andre Luge den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Glauchauer aber nicht mehr einholen. Die Grimmaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Bartsch, Ziffert, Werner, Seidl (66. Markus), Spreitzer, Mattheus (75. Kaba), Vogel, Tröger, Rieger, Katzenberger

VfB Empor Glauchau: Reissig – Luge, Bochmann, Knoll (73. Mende), Hähnel, Barth, Albustin, Ullmann, Anger (79. Degel), Werrmann (86. Thiam), Mack

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74