Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem FC Grimma ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den VfB Empor Glauchau.

Grimma/MTU. Der FC Grimma und der VfB Empor Glauchau haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (0:1).

Gleich nach Spielstart schoss Colin Ullmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Grimma musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Stefan Tröger den Ball ins Netz.

1:1 für FC Grimma und VfB Empor Glauchau – 62. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Grimma steckte noch zweimal Gelb ein. Der VfB Empor Glauchau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Nick Elsner. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Alexander Vogel/Grimma (78.), gefolgt von Kevin Werner (FC Grimma) in Minute 85. Spielstand 3:1 für den FC Grimma.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Andre Luge, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Grimmaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Empor Glauchau

FC Grimma: Cap – Bartsch, Tröger, Mattheus (75. Kaba), Spreitzer, Seidl (66. Markus), Rieger, Werner, Katzenberger, Ziffert, Vogel

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hähnel, Knoll (73. Mende), Luge, Mack, Anger (79. Degel), Ullmann, Barth, Albustin, Werrmann (86. Thiam), Bochmann

Tore: 0:1 Colin Ullmann (4.), 1:1 Stefan Tröger (62.), 2:1 Alexander Vogel (78.), 3:1 Kevin Werner (85.), 3:2 Andre Luge (90.+1); Zuschauer: 74