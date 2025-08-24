Eine Niederlage für den FC Einheit Wernigerode besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 1:2 (1:1).

Wernigerode/MTU. Die Partie zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VFC Plauen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Plauen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:1) für sich.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Wernigeroder konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lenny Plank der Torschütze (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Wernigerode und VFC Plauen – 19. Minute

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Amaar Yousaf Hussain den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Plauen sicherte (54.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter (76. Radomski), Taiwo, J. Schmidt (76. Pillich), Schlichting (64. St. Louis), Singbeil, Farwig (85. Müller), Dörnte (64. Engelhardt), Lisowski, Hess, Wersig

VFC Plauen: Pischon – Plank (90. Habermann Passionoto), Sponer, De Moura Beal, Hussain (76. Winter), Schubert, Martynets, Limmer, Eichie (55. Kämpfer), Haake, Tanriver

Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309