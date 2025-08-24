Mit einer Niederlage für den FC Einheit Wernigerode endete der 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 1:2 (1:1).

Wernigerode/MTU. Die Partie zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VFC Plauen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Plauen auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Plank den Ball ins Netz (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Wernigerode und VFC Plauen – 19. Minute

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Neun Minuten nach Anstoß gelang es Amaar Yousaf Hussain, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Plauener zu entscheiden (54.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo, Schlichting (64. St. Louis), Hess, Farwig (85. Müller), Lisowski, Singbeil, Wersig, J. Schmidt (76. Pillich), Hunter (76. Radomski), Dörnte (64. Engelhardt)

VFC Plauen: Pischon – Plank (90. Habermann Passionoto), Tanriver, Hussain (76. Winter), De Moura Beal, Eichie (55. Kämpfer), Haake, Martynets, Schubert, Sponer, Limmer

Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309