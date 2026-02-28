Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

FC Einheit Wernigerode siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen FC Einheit Rudolstadt

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Nyger Marley Hunter (FC Einheit Wernigerode) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode führt in Minute 44 mit 2:0

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (44.). Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Singbeil, Wersig, Kuhnhold, Engelhardt (64. Farwig), Taiwo (64. Schlichting), J. Schmidt, Hunter (88. J. Schmidt), Treu (76. Radomski), St. Louis (76. Raeck), Lisowski

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Krahnert, Rühling, Starke, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Smyla (46. Heß), Floßmann, Kponton (46. Fadavi), Rupprecht, Frackowiak (76. Schneider)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172