Ergebnis 19. Spieltag FC Einheit Wernigerode siegt daheim mit 2:0 gegen FC Einheit Rudolstadt
Der FC Einheit Wernigerode erzielte am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 172 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt.
Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.
Nyger Marley Hunter traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Wernigerode
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 19
44. Minute: FC Einheit Wernigerode führt mit zwei Toren
Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (44.). Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (64. Farwig), Taiwo (64. Schlichting), St. Louis (76. Raeck), J. Schmidt, Kuhnhold, Wersig, Treu (76. Radomski), Singbeil, Hunter (88. J. Schmidt), Lisowski
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Frackowiak (76. Schneider), Rupprecht, Schlegel, Smyla (46. Heß), Kponton (46. Fadavi), Rühling, Starke, Floßmann
Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172