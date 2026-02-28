Der FC Einheit Wernigerode erzielte am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 172 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Nyger Marley Hunter traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

44. Minute: FC Einheit Wernigerode führt mit zwei Toren

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (44.). Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (64. Farwig), Taiwo (64. Schlichting), St. Louis (76. Raeck), J. Schmidt, Kuhnhold, Wersig, Treu (76. Radomski), Singbeil, Hunter (88. J. Schmidt), Lisowski

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Frackowiak (76. Schneider), Rupprecht, Schlegel, Smyla (46. Heß), Kponton (46. Fadavi), Rühling, Starke, Floßmann

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172