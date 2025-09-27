Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 heimste der FC Einheit Wernigerode am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 80 wurde das zweite Tor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

FC Einheit Wernigerode baut Vorsprung auf 2:0 aus – 80. Minute

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Achilleas Oikonomidis den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Halle erlangte (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der FC Einheit Wernigerode sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Wersig, Lisowski, Taiwo (82. Raeck), Hess, St. Louis, Singbeil, Hunter (60. Dörnte), Farwig, Pandyal (70. Pillich)

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Racine, Bölke, Emmerich, Pessel, Jagupov, Hüttig, Haese (72. Cabral), Marks, Kurti (61. Hentsch)

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187