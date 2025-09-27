Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfL Halle 96 fuhr der FC Einheit Wernigerode am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Prasidda Pandyal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Wernigeroder legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Benjamin St. Louis der Torschütze (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

80. Minute: FC Einheit Wernigerode mit 2:0 Vorsprung

Nur vier Minuten später konnte Achilleas Oikonomidis (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der FC Einheit Wernigerode sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis, Wersig, Pandyal (70. Pillich), Schmidt, Singbeil, Taiwo (82. Raeck), Lisowski, Hunter (60. Dörnte), Farwig, Hess

VfL Halle 96: Schmid – Jagupov, Marks, Bölke, Racine, Oikonomidis, Emmerich, Kurti (61. Hentsch), Haese (72. Cabral), Hüttig, Pessel

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187