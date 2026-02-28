Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Rudolstadt durch.

Nyger Marley Hunter (FC Einheit Wernigerode) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode führt nach 44 Minuten 2:0

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (44.). Der FC Einheit Wernigerode sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (76. Raeck), J. Schmidt, Taiwo (64. Schlichting), Wersig, Engelhardt (64. Farwig), Hunter (88. J. Schmidt), Treu (76. Radomski), Lisowski, Singbeil, Kuhnhold

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Floßmann, Frackowiak (76. Schneider), Rühling, Rupprecht, Starke, Krahnert, Smyla (46. Heß), Schlegel, Kponton (46. Fadavi), Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172