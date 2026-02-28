Dem FC Einheit Wernigerode glückte es am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 172 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Nyger Marley Hunter (FC Einheit Wernigerode) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode mit 2:0 vorne – 44. Minute

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Niclas Treu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (44.). Damit war der Triumph der Wernigeroder entschieden. Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Engelhardt (64. Farwig), Taiwo (64. Schlichting), Lisowski, Hunter (88. J. Schmidt), St. Louis (76. Raeck), J. Schmidt, Treu (76. Radomski), Kuhnhold, Singbeil

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Rühling, Kponton (46. Fadavi), Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht, Starke, Floßmann, Frackowiak (76. Schneider), Schlegel, Smyla (46. Heß)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172