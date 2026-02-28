Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Die 172 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän.

Nyger Marley Hunter (FC Einheit Wernigerode) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 44

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Niclas Treu (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (44.). Mit 2:0 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Kuhnhold, Lisowski, Treu (76. Radomski), Taiwo (64. Schlichting), Engelhardt (64. Farwig), St. Louis (76. Raeck), Singbeil, Wersig, J. Schmidt, Hunter (88. J. Schmidt)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling, Krahnert, Kponton (46. Fadavi), Floßmann, Schlegel, Rupprecht, Smyla (46. Heß), Starke, Frackowiak (76. Schneider), Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172