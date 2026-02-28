Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Nyger Marley Hunter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode führt mit 2:0 – Minute 44

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (44.). Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (64. Farwig), Hunter (88. J. Schmidt), Taiwo (64. Schlichting), Kuhnhold, St. Louis (76. Raeck), Treu (76. Radomski), Singbeil, J. Schmidt, Lisowski, Wersig

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak (76. Schneider), Schlegel, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Floßmann, Kponton (46. Fadavi), Rupprecht, Krahnert, Smyla (46. Heß), Starke, Rühling

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172