Ergebnis 19. Spieltag FC Einheit Wernigerode erzielt einen Heimsieg gegen FC Einheit Rudolstadt mit 2:0
Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.
Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.
Nach gerade einmal 21 Minuten schoss Nyger Marley Hunter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Wernigerode
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 19
FC Einheit Wernigerode führt mit 2:0 – Minute 44
Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (44.). Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit Wernigerode: Lohse – Engelhardt (64. Farwig), Hunter (88. J. Schmidt), Taiwo (64. Schlichting), Kuhnhold, St. Louis (76. Raeck), Treu (76. Radomski), Singbeil, J. Schmidt, Lisowski, Wersig
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak (76. Schneider), Schlegel, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Floßmann, Kponton (46. Fadavi), Rupprecht, Krahnert, Smyla (46. Heß), Starke, Rühling
Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172