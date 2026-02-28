Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Nyger Marley Hunter traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 44

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (44.). Der FC Einheit Wernigerode sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – J. Schmidt, Lisowski, Taiwo (64. Schlichting), St. Louis (76. Raeck), Treu (76. Radomski), Singbeil, Kuhnhold, Hunter (88. J. Schmidt), Engelhardt (64. Farwig), Wersig

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Floßmann, Starke, Rühling, Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Schlegel, Smyla (46. Heß), Frackowiak (76. Schneider), Kponton (46. Fadavi)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172