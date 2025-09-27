Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfL Halle 96 fuhr der FC Einheit Wernigerode am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten das Team aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Prasidda Pandyal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 80 wurde das zweite Tor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Minute 80: FC Einheit Wernigerode mit 2:0 Vorsprung

Bereits vier Minuten darauf konnte Achilleas Oikonomidis (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Taiwo (82. Raeck), Hess, Pandyal (70. Pillich), Farwig, Hunter (60. Dörnte), Singbeil, St. Louis, Wersig, Lisowski

VfL Halle 96: Schmid – Haese (72. Cabral), Oikonomidis, Emmerich, Racine, Pessel, Kurti (61. Hentsch), Jagupov, Hüttig, Bölke, Marks

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187