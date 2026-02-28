Am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Wernigerode vor 172 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt freuen.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Rudolstadt durch.

Nyger Marley Hunter traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode führt in Minute 44 mit 2:0

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (44.). Die Wernigeroder haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Kuhnhold, Singbeil, Engelhardt (64. Farwig), J. Schmidt, Lisowski, Treu (76. Radomski), Hunter (88. J. Schmidt), St. Louis (76. Raeck), Wersig, Taiwo (64. Schlichting)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Starke, Rühling, Kponton (46. Fadavi), Smyla (46. Heß), Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Schlegel, Krahnert, Floßmann, Rupprecht, Frackowiak (76. Schneider)

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172