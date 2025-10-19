Der FC Einheit Rudolstadt hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den SC Freital mit 1:3 (1:1).

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Bereits kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Philip Weidauer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Justin Smyla (15.) erzielt wurde.

Minute 15 FC Einheit Rudolstadt auf Augenhöhe mit SC Freital – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Freitals Sandro Schulze konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Liam Floßmann ersetzte Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Emilio Heß. Auf der Gastseite sprangen Moritz Herold für Ricardo Michael und Bruno Schiemann für Philip Weidauer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SC Freital steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Einheit Rudolstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hendrik Faik.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Robin Fluß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+2). Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Krahnert, Frackowiak, Rühling, Schlegel, Rupprecht (80. Ensenbach), Schneider, Riemer, Zerrenner (70. Floßmann), Smyla, Heß (80. Bakavoli Mohammadi)

SC Freital: Kamenz – Weidauer (73. Schiemann), Michael (73. Herold), Von Brezinski, Heidler (86. Frenzel), Menz, Schulze (86. Fluß), Wermann, Adler, Horschig, Tänzer (90. Böcker)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (9.), 1:1 Justin Smyla (15.), 1:2 Sandro Schulze (51.), 1:3 Robin Fluß (90.+2); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Jacob Slotta; Zuschauer: 240