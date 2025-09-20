Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Samstag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Rudolstadt/MTU. Das Spiel zwischen Rudolstadt und Krieschow ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Die erste Hälfte des Spiels verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Colin Raak das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philipp Knechtel (55.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

55. Minute: FC Einheit Rudolstadt mit 0:2 im Rückstand

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Marco Riemer wurde für Robin Ensenbach eingesetzt und Yaser Bakavoli Mohammadi für Manfred Starke. Auf der Gastseite räumten Tobias Gerstmann für Toby Michalski und Miguel Pereira Rodrigues für Aaron Stephan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Einheit Rudolstadt musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Toby Michalski den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Kolkwitz entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Frackowiak, Schlegel, Heß, Floßmann (67. Schneider), Smyla, Rühling, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Krahnert, Ensenbach (67. Riemer)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Zizka (88. Tesche), Felgenträger (88. Dreßler), Knechtel, Pahlow (88. Hebler), Bittroff, Gerstmann (62. Michalski), Raak, Grimm, Pereira Rodrigues (76. Stephan)

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161