Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 161 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96 freuen.

FC Einheit Rudolstadt siegt zu Hause mit 2:0 gegen VfL Halle 96

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

26. Minute: FC Einheit Rudolstadt liegt mit 2:0 vorne

Nach wenigen Momenten gelang es Justin Smyla, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (26.). Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß (88. Fadavi), Schlegel, Frackowiak, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Zerrenner (82. Floßmann), Rupprecht, Rühling, Krahnert, Smyla, Schneider

VfL Halle 96: Schmid – Haese, Racine, Marks, Jagatic (74. Hentsch), Pessel, Lubsch, Hüttig (86. Cabral), Jagupov, Oikonomidis, Kurti (60. Borval)

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161