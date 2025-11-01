Ergebnis 11. Spieltag FC Einheit Rudolstadt siegt zu Hause mit 2:0 gegen VfL Halle 96
Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 161 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96 freuen.
Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.
Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 11
26. Minute: FC Einheit Rudolstadt liegt mit 2:0 vorne
Nach wenigen Momenten gelang es Justin Smyla, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (26.). Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz vier.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Heß (88. Fadavi), Schlegel, Frackowiak, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Zerrenner (82. Floßmann), Rupprecht, Rühling, Krahnert, Smyla, Schneider
VfL Halle 96: Schmid – Haese, Racine, Marks, Jagatic (74. Hentsch), Pessel, Lubsch, Hüttig (86. Cabral), Jagupov, Oikonomidis, Kurti (60. Borval)
Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161