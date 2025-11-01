Der FC Einheit Rudolstadt erzielte am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96.

FC Einheit Rudolstadt siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen VfL Halle 96

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter setzten sich souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Minute 26: FC Einheit Rudolstadt liegt mit 2:0 vorne

Schon drei Minuten darauf konnte Justin Smyla (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (26.). Mit 2:0 gingen die Rudolstädter als Sieger vom Platz. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Smyla, Zerrenner (82. Floßmann), Rupprecht, Schneider, Rühling, Heß (88. Fadavi), Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Schlegel, Frackowiak

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (60. Borval), Racine, Oikonomidis, Jagupov, Hüttig (86. Cabral), Jagatic (74. Hentsch), Pessel, Lubsch, Marks, Haese

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161