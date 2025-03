Rudolstadt/MTU. Am Sonntag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der VfB 1921 Krieschow ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Romano Wehner (Zschorlau) eine Gelbe Karte an die Rudolstädter (50.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ron Wachs (FC Einheit Rudolstadt) netzte dann spät in Spielminute 66 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen (75.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Gregor Kuhn (80.) erzielt wurde.

80. Minute: FC Einheit Rudolstadt führt mit zwei Toren

Und auch Tor Nummer drei konnte der Krieschow-Torwart nicht verhindern (85.). Der Vorsprung des FC Einheit Rudolstadt schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Koch kämpfte weiter und in Minute 90 gelang Martin Zurawsky endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Rudolstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Rudolstädter sind dennoch auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling, Floßmann (81. Lüdicke), Schlegel, Wachs (78. Kuhn), Giebel, Siegel, Shoshaj (62. Rupprecht), Krahnert, Riemer, Homik

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Raak (76. Michalski), Felgenträger (76. Hauptstein), Pereira Rodrigues, Zurawsky, Grimm, Schmitz, Pahlow, Gerstmann (86. Jeschke), Seibt (66. Antosiak)

Tore: 1:0 Ron Wachs (66.), 2:0 Gregor Kuhn (80.), 3:0 Gregor Kuhn (85.), 3:1 Martin Zurawsky (90.), 3:2 Miguel Pereira Rodrigues (90.+2); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Christian Schlömann, Louis Kehl; Zuschauer: 165