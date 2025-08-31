Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Einheit Rudolstadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 255 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Maximilian Schlegel für Rudolstadt traf und in Spielminute 21 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Rudolstädter waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Justin Smyla erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Minute 41: FC Einheit Rudolstadt liegt mit 2:0 vorne

19 Minuten nach der Pause konnte Gregor Schlichting (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Schlegel, Ensenbach, Rupprecht (68. Barthel), Riemer, Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Frackowiak, Krahnert, Starke (68. Floßmann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Wersig, Taiwo (46. Farwig), Lisowski, Engelhardt (84. Pandyal), Schlichting, Dörnte, St. Louis (78. Raeck), Pillich, Singbeil (90. Ibrahim)

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255