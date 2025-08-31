Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 255 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Justin Smyla den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FC Einheit Rudolstadt liegt in Minute 41 2:0 vorn

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Gregor Schlichting den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Wernigerode erlangte (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rupprecht (68. Barthel), Rühling, Smyla, Krahnert, Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Starke (68. Floßmann), Riemer, Schlegel, Ensenbach, Frackowiak

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schlichting, Dörnte, Wersig, Taiwo (46. Farwig), Lisowski, Engelhardt (84. Pandyal), Singbeil (90. Ibrahim), Hess, Pillich, St. Louis (78. Raeck)

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255