Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Einheit Rudolstadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen das Team aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

In Minute 21 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Maximilian Schlegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Rudolstädter legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Justin Smyla der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für FC Einheit Rudolstadt – 41. Minute

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Gregor Schlichting (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Frackowiak, Krahnert, Schlegel, Starke (68. Floßmann), Ensenbach, Riemer, Rühling, Rupprecht (68. Barthel), Heß (78. Bakavoli Mohammadi)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (78. Raeck), Taiwo (46. Farwig), Lisowski, Dörnte, Singbeil (90. Ibrahim), Pillich, Schlichting, Engelhardt (84. Pandyal), Hess, Wersig

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255