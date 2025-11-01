Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 161 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96 freuen.

FC Einheit Rudolstadt gewinnt im Heimspiel mit 2:0 gegen VfL Halle 96

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Nach lediglich 23 Minuten schoss Max Zerrenner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 vorne – Minute 26

Schon drei Minuten später konnte Justin Smyla (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (26.). Mit 2:0 gingen die Rudolstädter als Sieger vom Platz. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Heß (88. Fadavi), Frackowiak, Schneider, Schlegel, Rühling, Zerrenner (82. Floßmann), Smyla, Rupprecht, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach)

VfL Halle 96: Schmid – Racine, Hüttig (86. Cabral), Haese, Oikonomidis, Kurti (60. Borval), Jagupov, Jagatic (74. Hentsch), Lubsch, Pessel, Marks

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161