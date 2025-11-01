Ergebnis 11. Spieltag FC Einheit Rudolstadt erringt Heimsieg gegen VfL Halle 96 mit 2:0
Der FC Einheit Rudolstadt errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96.
Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.
Max Zerrenner (FC Einheit Rudolstadt) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 11
FC Einheit Rudolstadt führt nach 26 Minuten 2:0
Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (26.). Damit war der Sieg der Rudolstädter gesichert. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz vier.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Frackowiak, Schlegel, Rühling, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Schneider, Krahnert, Rupprecht, Heß (88. Fadavi), Zerrenner (82. Floßmann)
VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Pessel, Hüttig (86. Cabral), Racine, Kurti (60. Borval), Marks, Jagatic (74. Hentsch), Haese, Jagupov, Lubsch
Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161