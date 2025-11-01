Der FC Einheit Rudolstadt errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Max Zerrenner (FC Einheit Rudolstadt) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt führt nach 26 Minuten 2:0

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (26.). Damit war der Sieg der Rudolstädter gesichert. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Frackowiak, Schlegel, Rühling, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Schneider, Krahnert, Rupprecht, Heß (88. Fadavi), Zerrenner (82. Floßmann)

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Pessel, Hüttig (86. Cabral), Racine, Kurti (60. Borval), Marks, Jagatic (74. Hentsch), Haese, Jagupov, Lubsch

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161