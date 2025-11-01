weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball NOFV Oberliga Süd
    4. >

  4. Ergebnis 11. Spieltag: FC Einheit Rudolstadt erringt Heimsieg gegen VfL Halle 96 mit 2:0

Ergebnis 11. Spieltag FC Einheit Rudolstadt erringt Heimsieg gegen VfL Halle 96 mit 2:0

Der FC Einheit Rudolstadt errang am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96.

Aktualisiert: 02.11.2025, 07:51

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 161 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Max Zerrenner (FC Einheit Rudolstadt) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr
  • Austragungsort: Rudolstadt
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt führt nach 26 Minuten 2:0

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (26.). Damit war der Sieg der Rudolstädter gesichert. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Frackowiak, Schlegel, Rühling, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Schneider, Krahnert, Rupprecht, Heß (88. Fadavi), Zerrenner (82. Floßmann)
VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Pessel, Hüttig (86. Cabral), Racine, Kurti (60. Borval), Marks, Jagatic (74. Hentsch), Haese, Jagupov, Lubsch
Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161