Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der FC Einheit Rudolstadt vor 161 Fußballfans über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96 freuen.

Rudolstadt/MTU. Die 161 Besucher des Städtisches Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten das Team aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän.

Max Zerrenner (FC Einheit Rudolstadt) netzte 23 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

26. Minute: FC Einheit Rudolstadt führt mit zwei Toren

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (26.). Damit war der Erfolg der Rudolstädter entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Schlegel, Frackowiak, Smyla, Schneider, Heß (88. Fadavi), Rupprecht, Rühling, Zerrenner (82. Floßmann), Krahnert

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Hüttig (86. Cabral), Lubsch, Oikonomidis, Pessel, Racine, Haese, Jagupov, Jagatic (74. Hentsch), Kurti (60. Borval)

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161