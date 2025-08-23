Der VfB Empor Glauchau errang am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 4:3 (1:1)-Erfolg gegen den FC Einheit Rudolstadt.

Glauchau/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VfB Empor Glauchau und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag 4:3 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Andre Luge für Glauchau traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Schlegel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

VfB Empor Glauchau Kopf an Kopf mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 44

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jonas Mack/Glauchau (61 und 67.), gefolgt von Fabio Anger (VfB Empor Glauchau) in Minute 70 und Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) in Minute 77. Spielstand 4:2 für den VfB Empor Glauchau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Schon eine Spielminute darauf konnte Starke (Rudolstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Rudolstadt wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Empor Glauchau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (91.). Die Glauchauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau: Wiener – Anger, Mack (69. Ullmann), Riesen, Hertel (16. Werrmann), Luge (69. Rühling), Barth, Börner, Sieber, Knoll (85. Schädel), Bochmann (85. Albustin)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Frackowiak, Rupprecht (69. Barthel), Smyla, Stelzer, Ensenbach (69. Floßmann), Rühling, Riemer, Schlegel (77. Bakavoli Mohammadi), Heß, Starke

Tore: 1:0 Andre Luge (8.), 1:1 Maximilian Schlegel (44.), 2:1 Jonas Mack (61.), 3:1 Jonas Mack (67.), 4:1 Fabio Anger (70.), 4:2 Manfred Starke (77.), 4:3 Manfred Starke (78.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Philipp Gentsch, Leon Gerngroß; Zuschauer: 159