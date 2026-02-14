Am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Brandenburger konterten . Diesmal war Jegor Jagupov der Torschütze (47.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Luca Krüsemann ersetzte Till Plumpe. Auf der Gastseite sprangen Anxhelo Kurti für Arlind Shoshi und Mathieu Racine für Maximilian Jagatic ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn, Yatkiner (62. Göth), Fron, Güllmeister, Bilbija, Kruska, Ekalle, Samson, Mustapha, Plumpe (79. Krüsemann)

VfL Halle 96: Stark – Jagupov, Marks, Lubsch, Bölke, Jagatic (75. Racine), Shoshi (75. Kurti), Dos Santos, Frühauf, Hüttig, Cabral

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71