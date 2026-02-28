Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den VfB Auerbach 1.

Kleinmachnow/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der RSV Eintracht 1949 und der VfB Auerbach 1 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Gleich nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Matthias Steinborn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mathis Fritz Frohberg den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und VfB Auerbach 1 – Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Cedric Graf/Auerbach (65.), gefolgt von Tom Fron (RSV Eintracht 1949) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Schon vier Minuten später konnte Saheed Mustapha (RSV) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Brandenburger Mannschaft erzielen (85.). Der RSV Eintracht 1949 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Auerbach 1

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska (76. Seeger), Krüsemann (46. Göth), Güllmeister, Fron, Samson, Bilbija, Hellwig (69. Sommer), Plumpe (76. Jupolli), Steinborn (88. Yatkiner), Mustapha

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (69. Spranger), Schardt, Brejcha, Hache, Kaiser (85. Voigt), Roscher (69. Weigel), Frohberg, Schmidt, Guzlajevs (85. Schneider), Graf (74. Cermus)

Tore: 1:0 Matthias Steinborn (2.), 1:1 Mathis Fritz Frohberg (43.), 1:2 Cedric Graf (65.), 2:2 Tom Fron (81.), 3:2 Saheed Mustapha (85.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Philipp Gentsch; Zuschauer: 122