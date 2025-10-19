Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Heimsieg gegen den FC Grimma.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Philipp-Maik Witte schoss und traf in der 30. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Grimmaer zunächst nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Werner traf in Minute 40 ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Stendaler jedoch nicht unterkriegen. Niclas Buschke schoss und traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Grimmaer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tommy Kind versenkte den Ball in der 55. Minute. So einfach ließen sich die Stendaler jedoch nicht abhängen. Witte schoss und traf in Spielminute 77 noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Ilchenko, Knoblich, Schulze, Mahrhold, Witte (90. Barrie), Buschke, Schleicher, Masuth, Kaschlaw (72. Scheffler), Schaarschmidt

FC Grimma: Cap – Vogel, Markus (46. Katzenberger), Hübner (59. Öner), Werner, Kind (85. Mattheus), Rieger, Spreitzer, Ziffert, Janz, Pistol

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378