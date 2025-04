Halle/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VfL Halle 96 und RSV Eintracht 1949. 98 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion am Zoo.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Romano Wehner (Zschorlau) zwei Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Hallenser (10., 41., 79., 90.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Dario Borval den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 23

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Borval, Korngiebel, Racine, Bolz (90. Kurti), Pessel, Jagupov, Shubitidze, Lubsch, Oikonomidis (69. Soares Das Neves), Cabral

RSV Eintracht 1949: Hemicker – Samson, Takahashi, Matjaz, Bilbija, Kruska (71. Kausch), Plumpe (46. Kahoussi), Fron (85. Schultze), Mustapha, Göth, Steinborn (85. Krüsemann)

Tore: 1:0 Dario Borval (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Bürk Haubner, Florian Ordon; Zuschauer: 98