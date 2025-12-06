Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Bischofswerdaer FV 1 heimste der VFC Plauen am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Plauen/MTU. Im Vogtlandstadion Hauptstadion haben 393 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem VFC Plauen und dem Bischofswerdaer FV 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christine Weigelt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste (27.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Matheus De Moura Beal den Gastgeber in Führung (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Bischofswerdaer FV 1

VFC Plauen: Schulze – Profis (85. Kämpfer), Habermann Passionoto, Schubert (85. Träger), Hussain (55. Limmer), Winter (55. Plank), Haake, Tanriver, Michalek, De Moura Beal, Martynets

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Baudisch, Goebel, Rettig (75. Krautschick), Born, Bürger (83. Scholze), Reh, Stopp (70. Sobe), Dolla (70. Hecker), Fromm

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (50.); Schiedsrichter: Christine Weigelt (Leipzig); Assistenten: Jennifer Steingräber, Gabriel Gmeiner; Zuschauer: 393