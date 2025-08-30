Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt heimste der VfB 1921 Krieschow am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Kolkwitz/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VfB 1921 Krieschow und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Vogt den Ball ins Netz (27.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 für VfB 1921 Krieschow und 1. SC 1911 Heiligenstadt – 27. Minute

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tobias Gerstmann (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Kolkwitz Mannschaft erzielen (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak, Zurawsky, Gerstmann (86. Antosiak), Zizka (68. Pahlow), Michalski (59. Felgenträger), Knechtel, Stephan (46. Hebler), Grimm (46. Bittroff), Pereira Rodrigues, Dreßler

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Köhler, Bako, Göbel (87. Rohner), Wolanski, Jeschke (62. Pietsch), Möhlhenrich, Vogt (51. Michalek), Gorges, Abdoul Aziz, Fiedler (62. Wilhelm)

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291