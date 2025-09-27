Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den VfL Halle 96 fuhr der FC Einheit Wernigerode am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Prasidda Pandyal für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Benjamin St. Louis der Torschütze (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

80. Minute: FC Einheit Wernigerode führt mit zwei Toren

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Achilleas Oikonomidis (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig, Pandyal (70. Pillich), Wersig, Hunter (60. Dörnte), Schmidt, Hess, St. Louis, Lisowski, Taiwo (82. Raeck), Singbeil

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Emmerich, Racine, Hüttig, Pessel, Bölke, Kurti (61. Hentsch), Jagupov, Oikonomidis, Haese (72. Cabral)

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187