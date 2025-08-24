Kein Punktgewinn für FC Einheit Wernigerode: Im eigenen Stadion musste das Team am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen hinnehmen.

Wernigerode/MTU. Die Begegnung zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem VFC Plauen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Plauen auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Usman Taiwo (FC Einheit Wernigerode) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Plank den Ball ins Netz (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 für FC Einheit Wernigerode und VFC Plauen – 19. Minute

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Amaar Yousaf Hussain den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Plauen sicherte (54.). Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo, J. Schmidt (76. Pillich), Hunter (76. Radomski), Wersig, Farwig (85. Müller), Schlichting (64. St. Louis), Hess, Lisowski, Dörnte (64. Engelhardt), Singbeil

VFC Plauen: Pischon – Martynets, De Moura Beal, Sponer, Haake, Limmer, Hussain (76. Winter), Plank (90. Habermann Passionoto), Tanriver, Schubert, Eichie (55. Kämpfer)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309