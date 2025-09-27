Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 einstecken.

Bischofswerda/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949 mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 148 Fußballfans waren in der Volksbank Arena live dabei.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker, Hofmann, Krautschick, Bürger (75. Sobe), Reh (46. Dolla), Stopp, Rettig, Born, Scharfe, Scheunert (14. Baudisch)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska, Hellwig (88. Jupolli), Güllmeister, Krüsemann (88. Hauck), Yatkiner (67. Plumpe), Wurster, Göth (83. Seeger), Samson, Ekalle, Mustapha

Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148