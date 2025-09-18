Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen einstecken.

Kolkwitz/MTU. Vor 310 Zuschauern hat sich das Team von Robert Koch mit 1:2 (0:1) gegen Plauen geschlagen geben müssen.

Tyron Profis traf für den VFC Plauen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnten die Plauener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Valentin Sponer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 zurück – 60. Minute

Nur drei Spielminuten später konnte Luca Grimm (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Krieschow erzielen (63.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Bittroff, Dreßler (46. Grimm), Pereira Rodrigues, Zizka (85. Zurawsky), Raak, Gerstmann (66. Antosiak), Knechtel, Hebler, Felgenträger (66. Michalski), Pahlow

VFC Plauen: Pischon – Martynets (86. Greenham), De Moura Beal, Tanriver, Eichie (58. Winter), Sponer, Schubert, Limmer, Hussain (58. Kämpfer), Profis (67. Plank), Haake

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310